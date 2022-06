Jyväskylä suunnittelee noin 28 miljoonan euron kouluhanketta

Nämä kaksi rakennushanketta on yhdistetty yhdeksi hankekokonaisuudeksi johtuen yhteiskäyttöisistä tiloista. Cygnaeuksen koulun tontilla sijaitsee tällä hetkellä tilapäinen päiväkotikoulu, ja uusi päiväkotikoulu on suunniteltu rakennettavan tämän tilapäisen päiväkotikoulun paikalle.

Keskustan päiväkotikoulun uudisrakentamisen kokonaiskustannukset ovat ilman arvonlisäveroa 13,6 miljoonaa euroa ja Cygnaeuksen koulun peruskorjauksen kokonaiskustannukset 24 prosentin arvonlisäverolla 14,33 miljoonaa euroa. Kaupungin vuoden 2022 talousarviossa päiväkodin rakentamiselle oli vielä esitetty alustava 9,0 miljoonan euron kustannusarvio. Kustannusarvion nousuun on vaikuttanut keskeisesti rakentamisen kustannustason yleinen nousu hankesuunnitteluvaiheen aikana. Päiväkotikoulun rahoitus on suunniteltu jakautuvan vuosille 2023–2025 ja Cygnaeuksen koulukorjauksen rahoitus vuosille 2023–2024.

Päiväkotikoulun uudisrakennus on laajuudeltaan 4054 bruttoneliömetriä ja Cygnaeuksen koulu 3624 bruttoneliömetriä.

Alustavan toteutusaikataulun mukaan molemmat rakennukset käsittävän hankkeen suunnittelu ajoittuisi ajalle 8/2022–4/2023. Cygnaeuksen koulun sisäpuolen purkutyöt ajoittuisivat kevääseen 2023 ja peruskorjaus aikavälille 5/2023–6/2024. Nykyinen väliaikainen päiväkotikoulu voitaisiin purkaa kesällä 2024, ja päiväkotikoulun uudisrakentaminen tapahtuisi ajalla 8/2024–10/2025.

Cygnaeuksen koulun peruskorjauksen hankesuunnitelmassa esitetään, että vuonna 1925 rakennettu koulu peruskorjataan Kristillisen koulun käyttöön. Cygnaeuksen koulun rakennus on ollut tyhjillään vuodesta 2009 lähtien. Kristillinen koulu tarjoaa perusopetusta yli 250 oppilaalle vuosiluokilla 1–9. Tilasuunnittelu mahdollistaa oppilasmäärän kasvun yli 300 oppilaaseen. Tällä hetkellä Kristillinen koulu toimii samalla tontilla sijaitsevassa tilapäisessä päiväkotikoulurakennuksessa.

Peruskorjattavassa koulussa toiminnat pyritään sovittamaan vanhojen huonetilaratkaisuiden ja rakenteiden mukaisina. Periaatteena on, että vanhojen arvokiinteistöjen korjaustyössä pyritään selvittämään ja säilyttämään keskeisimmät tilat ja tilasarjat ominaispiirteineen. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan, että tilojen toiminnallisuus on hyvä ja käytettävyys on sujuvaa.

Uudisrakennushankkeena toteutettava päiväkotikoulu tulee tarjoamaan varhaiskasvatuspalveluja noin 230 lapselle. Lisäksi päiväkotikouluun suunnitellaan tilat kahdelle alkuopetusluokalle, noin 50 koululaiselle. Alkuopetus (1.–2.-luokat) ja päiväkodin esiopetus (5–6-vuotiaat) sijoitetaan yhteiseen toimintaympäristöön, jossa luokka-, leikki- ja lepohuoneet ovat vaihtelevia ja muunneltavia. Tilat tukevat lasten oppimista yksilöllisen kehitystason mukaan. Toimintaympäristö suunnitellaan mahdollistamaan toimintatapojen ja lapsimäärien muutokset.

Uusi päiväkotikoulu on 2-kerroksinen, slammattu kivirakennus. Rakennus on muodoltaan selkeä ja sisäänkäyntejä on korostettu sisäänvedoilla. Ikkuna-aukotus on säännönmukainen. Ullakolla sijaitsevat iv-konehuoneet jäävät piiloon aumakaton alle.

Molemmat rakennushankkeet menevät vielä kaupunginvaltuuston käsittelyyn.