Kreatella juhannuksena sillansiirto Lempäälässä – uusi silta vanhan paikalle

Turuntiellä (mt 190) sijaitseva Miemolan uusi alikulkusilta Lempäälässä on rakennettu talven ja kevään aikana nykyisen sillan viereen itäpuolelle.

Juhannuksena nykyinen silta puretaan ja viereen rakennettu uusi silta siirretään puretun paikalle. Työstä johtuen Turuntien liikenne siirretään työn ajaksi kiertoreitille. Myös junaliikenteessä on töiden ajan katkoksia, Väylävirasto tiedottaa.

Kohteen urakoitsijana on Kreate. Paalutuksista on vastannut Kreaten yhteisyritys KFS Finland.

Uusi silta on jännitetty betoninen ulokekaukalopalkkisilta, joka on 74 metriä pitkä ja painaa 2 500 tonnia. Silta siirretään tunkkaamalla paikalleen 48 tunnin ratakatkon aikana.

”Tämänkaltainen sillan siirtotyö on merkittävä näin vilkkaalla rataosalla. Ratatyöt pyritään siksi ajoittamaan siten, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa junaliikenteelle. Tämän takia ratatöitä on perinteisesti tehty juuri juhannuksina, jolloin liikennettä on vähän”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Maija Lavapuro.

Miemolan alikulkusillan uusimisen lisäksi töitä tehdään juhannuksena samalla rataosalla myös Akaassa Viialanjoen ratasillalla ja Viilatehtaan alikäytävällä. Siltoja korjataan ja niiden vesieristykset uusitaan.