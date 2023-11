Granlundin toimitusjohtaja Pekka Metsille Scanvac Award -palkinto

”Pekka Metsi on osoittanut esimerkillään, että usein perinteisiä rakennus- ja kiinteistöalan toimintamalleja voidaan muuttaa ja kehittää ottamalla käyttöön tutkimuspohjaisia ratkaisuja. Teollisuus tarvitsee edelläkävijöitä, ja Pekka Metsi on ehdottomasti yksi heistä”, Scanvacin puheenjohtaja, professori Risto Kosonen sanoo.

Metsi on vuosien aikana antanut arvokkaan panoksensa LVI-alan kehitykselle ja tutkimukselle Suomessa. Hän on myös tukenut vahvasti yritysten ja yliopistojen välistä yhteistyötä. Metsillä on ollut merkittävä rooli myös uusien palveluiden, prosessien ja suunnittelutyökalujen käyttöönotossa rakennus- ja kiinteistöalalla.

”On suuri kunnia saada tällainen huomionosoitus Scanvacilta, organisaatiolta, joka tekee tärkeää työtä talotekniikan profiilin kohottamiseksi Pohjoismaissa. Kiitos kaikille, jotka ovat mukana talotekniikan ilosanoman levittämisessä”, Granlundin toimitusjohtaja Pekka Metsi sanoo.

”Varsinkin Talotekniikka 2030 -ohjelma Suomessa antaa uskoa, että asia edistyy. Kaikki talotekniikan osapuolet on saatu mukaan, ja yhteistyö yritysten ja tutkijoiden välillä on lähtenyt hienosti liikkeelle. ”Talotekniikka rocks” varsinkin tulevaisuudessa. Jatketaan yhdessä työtä sen eteen.”

Scanvac Award -palkinto myönnetään joka toinen vuosi pohjoismaiselle yksityishenkilölle, yritykselle tai organisaatiolle, joka on antanut merkittävän panoksensa LVI-teknologian alalle. Palkinnon myöntää Scanvacin hallitus.

Scanvac on Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin LVI-alan liittojen pohjoismainen yhteistyöelin, joka edustaa yli 20 000:ta LVI-tekniikan ammattilaista (www.scanvac.eu). Scanvac toimisto sijaitsee tällä hetkellä Suomessa, ja sen puheenjohtajana toimii professori Risto Kosonen ja toiminnanjohtajana Siru Lönnqvist.