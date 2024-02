Caverionin taival pörssiyhtiönä päättyy kohtuullisissa merkeissä

Caverionin taival itsenäisenä pörssiyhtiönä päättyy. Caverion ei jatkossa enää julkaise tulosohjeistusta, sillä määräysvaltaa käyttävän omistajan Crayfish BidCo Oy:n aikomus on, kuten on aiemmin tiedotettu, huolehtia Caverionin osakkeiden poistamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta niin pian kuin tämä on käytännössä mahdollista.