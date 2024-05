Kommentti: Rakennuslehden laskelma paljastaa uhkaavan ongelman, jota ei hyytyneen asuntokaupan tilanteessa uskoisi

Uusien asuntojen markkinoilla on kriisi tai suoranainen umpikuja, eikä siitä ole nähtävissä nopeaa ulospääsyä. Vielä nyt asunnoista on heikkoon kysyntään nähden ylitarjontaa, mutta tarjonta on kuitenkin pudonnut ja uusista asunnoista tulee oikeasti pulaa tulevaisuudessa. Silti tuotannon käynnistymisen edellytykset ovat tällä hetkellä heikot.

Rakennuslehden analyysissä laskettiin reaaliaikaisen asuntomarkkina-aineiston perusteella, paljonko pääkaupunkiseudulla ja viidellä muulla kaupunkiseudulla valmistuu uusia myytäviä kerrostaloasuntoja vuonna 2025. Tällaisia tietoja ei ole aiemmin ollut saatavilla.

Analyysin tulos on raju. Pääkaupunkiseudulla ja Tampereen, Turun, Jyväskylän, Oulun ja Kuopion seuduilla valmistuu vuonna 2025 vain 1376 gryndiasuntoa. Näistä asunnoista on hitaseja 539 kappaletta, joten normaaleja gryndiasuntoja valmistuu ensi vuonna vain 837 kappaletta.

Näistä 1376 asunnosta noin joka kuudes on myyty, joten kuluttajan ostettavissa olevia asuntoja valmistuu vuonna 2025 vain 1132 kappaletta.

Ennakkomarkkinoinnissa olevista hankkeista saattaa käynnistyä sellaisia kohteita, joiden asunnot valmistuvat vuonna 2025. Kokonaiskuvaa se ei kuitenkaan muuta.

Ennakkomarkkinoinnissa ilman aloituspäätöstä on Rakennuslehden markkinakatsauksen mukaan nyt vain 1605 asunnon kohteet, eivätkä niistä läheskään kaikki käynnisty ainakaan nopealla aikataululla. Mutta vaikka kaikki ennakkomyynnin kohteet käynnistyisivät, vuonna 2025 valmistuu silti vain alle 3000 myytävää kerrostaloasuntoa.

Kerrostaloasunnon vastikkeet yli 4100 euroa

Uusille asunnoille on jatkossa selvää tarvetta, mutta rakennusliikkeiden aloituspäätöksissä se ei näy. Korkojen nousu lopetti epäterveen, voimakkaaseen velkavipuun perustuvan asuntotuotannon.

Nollakorkojen aikaan kalliin asunnon pystyi ostamaan pienellä alkupääomalla, ja asumiskulut pysyivät silti kohtuullisina, vaikka tonttikin oli velaksi. Taloyhtiölainan lyhennysvapaat vielä kirittivät kauppaa. Korkojen nousu on rajannut pieneksi niiden ostajien määrän, jotka pystyvät ostamaan uusia asuntoja.

Kuvaava esimerkki on Espoon Laurinlahdessa myynnissä oleva 83,5 neliön suuruinen kerrostaloasunto. Kun kesäkuussa valmistuvan kohteen taloyhtiölainan lyhennysvapaa loppuu noin kolmen vuoden päästä, vastikkeet ovat nykytiedoilla yhteensä 4114,55 euroa kuukaudessa. Mukana on tonttirahaston omistaman tontin vastike. Onko ihme, että kauppa ei käy?

Asuntojen hintojen ja ostajan maksukyvyn pitää kohdata ennen kuin uusien asuntojen kauppa ja rakentaminen lähtevät kunnolla vauhtiin.