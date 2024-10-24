Afry selvittää vetylaitoksen toteutettavuutta Helenille
Selvityksen on määrä valmistua ensi vuonna. Sen pohjalta Helen voi edetä kohti investointipäätöstä.
Afry tekee energiayhtiö Helenille suuren mittakaavan vedyntuotantolaitoksen toteutettavuusselvityksen. Helen selvittää laitoksen toteutettavuutta Vuosaareen. Selvityksessä määritetään, millaisin ehdoin laitos olisi mahdollista toteuttaa.
