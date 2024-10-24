Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Afry selvittää vetylaitoksen toteutettavuutta Helenille

Selvityksen on määrä valmistua ensi vuonna. Sen pohjalta Helen voi edetä kohti investointipäätöstä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 24. lokakuuta 2024, 10:17
Kuvituskuva. Kuva: Afry

Afry tekee energiayhtiö Helenille suuren mittakaavan vedyntuotantolaitoksen toteutettavuusselvityksen. Helen selvittää laitoksen toteutettavuutta Vuosaareen. Selvityksessä määritetään, millaisin ehdoin laitos olisi mahdollista toteuttaa.

