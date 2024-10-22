Opiskelijat ideoivat 72 tuntia kaupunkikehitystä – ”Asioita pitää tehdä toisella tavalla”
Kisaamaan on ilmoittautunut noin sata opiskelijaa.
Rambollin toteuttama 72 tunnin liikennehaaste käynnistyi tiistaina. Se on kaupunkikehitykseen ja liikenteeseen keskittyvä hackathon, jossa opiskelijat ideoivat ratkaisuja kaupunkikehityksen ongelmiin. Kisan voittaja julkaistaan 31.10. Espoossa.
