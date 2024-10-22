Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous

Purmon liikevaihto ja tulos laskivat

Elokuussa toteutuneen ostotarjouksen myötä yhtiö poistuu pörssistä lähiaikoina.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 22. lokakuuta 2024, 14:02
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Purmon liikevaihto ja tulos laskivat
Kuvituskuva. Kuva: Purmo

Lämmitys- ja sisäilmaratkaisuja toimittavan Purmon liikevaihto laski-heinäkuussa kaksi prosenttia 173,3 miljoonaan euroon.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Purmon liikevaihto ja tulos laskivat”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset