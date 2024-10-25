Solwers perusti maayhtiön Puolaan
Tällä hetkellä yhtiö toimii Suomessa ja Ruotsissa.
Suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Solwersin hallitus on päättänyt maayhtiön perustamisesta Puolaan. Yritys tutkii parhaillaan potentiaalisia yritysostokohteita alueella. Tällä hetkellä yritys toimii Suomessa ja Ruotsissa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Solwers perusti maayhtiön Puolaan”