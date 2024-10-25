Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Suunnittelu

Solwers perusti maayhtiön Puolaan

Tällä hetkellä yhtiö toimii Suomessa ja Ruotsissa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 25. lokakuuta 2024, 9:24
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Solwers perusti maayhtiön Puolaan
Kuvituskuva. Kuva: Solwers

Suunnittelu- ja konsulttiyhtiö Solwersin hallitus on päättänyt maayhtiön perustamisesta Puolaan. Yritys tutkii parhaillaan potentiaalisia yritysostokohteita alueella. Tällä hetkellä yritys toimii Suomessa ja Ruotsissa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Solwers perusti maayhtiön Puolaan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset