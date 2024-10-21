”Välitavoitteet on saavutettu” – Mannerheimintien peruskorjaus etenee aikataulussa Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan infratyömaan merkittävimmät haasteet ovat tulleet valituksista. Valmistumista ne eivät ole viivästyttäneet.

Helsingin Mannerheimintien peruskorjauksen toinen kesä on takana päin, ja edessä on vielä yksi. Remontin ensimmäinen vaihe Postikadun ja Oopperan risteyksen välillä valmistui ajallaan loppukesästä. Nyt töitä tehdään toisella osuudella Runeberginkadun ja Reijolankadun välillä.