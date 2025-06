Asuntosäätiön toimitusjohtajalle myönnettiin rakennusneuvoksen arvonimi Esa Kankainen on pitkän linjan kohtuuhintaisen rakentamisen kehittäjä.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on myöntänyt Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankaiselle rakennusneuvoksen arvonimen.

Kankainen on toiminut vuodesta 2011 alkaen Asuntosäätiön toimitusjohtajana. Asuntosäätiössä Kankainen on edistänyt kohtuuhintaisen rakentamisen kehittämistä, suunnittelua ja toteutusta. Hän on myös aktiivisesti toiminut kohtuuhintaisen asumisen yhteiskunnallisessa edunvalvonnassa.

