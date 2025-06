Pääomistaja tekee lisäinvestointeja Foamit Groupiin – Tavoitteena liikevaihdon kaksinkertaistaminen Partnerassa käynnissä ollut strateginen arviointityö Foamitin osalta on päättynyt.

Lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö Foamit Groupin pääomistaja Partnera on päättänyt investoida entistä vahvemmin Foamit Groupiin. Foamit Groupin uutena tavoitteena on 100 miljoonan euron liikevaihto ja yli 20 prosentin käyttökatetaso vuoden 2028 loppuun mennessä. Samassa yhteydessä Partnera on päivittänyt osingonjakopolitiikkaansa.