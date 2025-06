Urakoitsija rakentaa Vantaalle 49 asuntoa ja jättää ne omaan omistukseensa Asunnot vuokrataan kuluttajille.

Kuuntele juttu

Toivo Group toteuttaa noin 10 miljoonan euron rakennushankkeen Vantaan Aviapolikseen, Helsinki-Vantaan lentokentän välittömään läheisyyteen.

Kerrostaloon tulee 49 asuntoa, jotka jäävät Toivon omistukseen. Asunnot vuokrataan kuluttajille.

”Hanke on neljäs Toivon samaan kortteliin käynnistämä hanke vuosien 2023-2024 aikana ja se perustuu yhtiön omaan asemakaavoitukseen. Kohde on jo toinen merkittävä omaan omistukseen käynnistettävä hanke tänä syksynä. Käynnistäminen on mahdollista vuoden 2024 aikana toteutetuista portfoliomyynneistä vapautuneiden pääomien ansiosta.”, kertoo yhtiön rahoitus- ja riskienhallintajohtaja Lauri Rekola.

Kohteen rakentaminen alkaa välittömästi joulukuussa 2024. Valmista tulee vuoden 2025 loppuun mennessä.

”Rakentamisessa pystymme hyödyntämään samassa korttelissa jo olemassa olevan työmaan rakenteita ja kohteen ja toimintaympäristön tuntevaa urakoitsijaverkostoamme. Uskomme saavamme merkittäviä synergioita useasta samalla sijainnilla toteutettavasta teknisesti samankaltaisesta rakennuksesta”, sanoo Toivon liiketoimintajohtaja Urho Myllymäki.

Toivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, jonka liiketoiminta koostuu hankekehityksestä ja kiinteistöjen pitkäaikaisesta omistamisesta. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 43,7 miljoonaa euroa ja liiketappio 0,3 miljoonaa euroa.