Onko tässä Suomen vastuullisin rakennushanke? – Koskelan varikossa ympäristö näkyy hiilijohtamisesta muovin määrän minimointiin Vastuullisuustavoitteet ovat Helsingin Koskelan uudessa varikossa kunnianhimoiset.

Helsingin Koskelan uusi raitiotievarikko on tällä hetkellä maan suurimpia rakennushankkeita. Budjetti on 335,2 miljoonaa euroa, minkä lisäksi tulee vielä mahdollinen pilaantuneen maan poisto, jonka Helsinki maksaa. Varikon pinta-ala on arviolta 42 000 neliömetriä.