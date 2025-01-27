Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Uutiset Suhdanne Talous

EK:n suhdannebarometri: Rakennusalalla jo pientä valonkajoa

Tilanne pysyy vaikeana, mutta odotukset ovat jo hieman aiempaa vakaammat.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. tammikuuta 2025, 8:46
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin EK:n suhdannebarometri: Rakennusalalla jo pientä valonkajoa
Suhdannebarometri kertoo pienistä valonpilkahduksista rakennusalalle. Tuotannon ja henkilöstömäärien pudotuken odotetaan hiljalleen oikenevan. Kuva: Jussi Helttunen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tammikuun suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten vaikein suhdannevaihe on takanapäin, mutta elpyminen on jäänyt vähäiseksi.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “EK:n suhdannebarometri: Rakennusalalla jo pientä valonkajoa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset