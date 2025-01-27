Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Latauslaitemyynti jarruttaa – kauppa kuitenkin piristyi loppuvuotta kohden

Loppuvuoden myyntiä virkisti asumiskäytön ulkopuolisten kiinteistöjen velvoite varustaa yi 20 autopaikan parkkialueet latausmahdollisuudella.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. tammikuuta 2025, 8:30
Myynnin pudotus kohdistui käytännössä peruslatauslaitteisiin, joissa on Type 2-pistoke ja enintään 22 kW:n latausteho. Kevyiden pistokelatureiden myynti jatkoi sen sijaan loivaa kasvua.

Kiinteistöihin asennettavien sähköautojen latauslaitteiden myynti jatkoi laskuaan viime vuonna. Laitteita myytiin vajaat 30 400 kappaletta, mikä on runsaat 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lukemat laskivat myös vuonna 2023.

