Sorcolorin Soronen kiistää halpistarjoukset ja riistoväitteet: ”Valitettavasti markkinatalous pakottaa meidät kilpailemaan urakoista”
Toimitusjohtajan mukaan Limingan kirkon maalausurakkaa koskeneesta lehtijutusta saattoi saada käsityksen, että yhtiö on halpa ja halpamainen nuorten riistäjä.
Maalausyritys Sorcolorin toimitusjohtaja Samuel Soronen kiistää jyrkästi väitteet, joiden mukaan yritys olisi syyllistynyt Limingan kirkon maalausurakassa halpatyöhön ja kevytyrittäjyyden hyödyntämiseen.
Kiistävät kevytyrittäjäsopimukset mutta silti huomasin duunitorissa muutama viikko sitten kyseisen firman työpaikkailmoituksen, jossa haettiin kesätyöntekijöitä ja kerrottiin avoimesta että he työskentelevät kevytyrittäjinä. Ilmeiseti yleinen käytäntö maalausalalla