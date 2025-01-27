Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Sorcolorin Soronen kiistää halpistarjoukset ja riistoväitteet: ”Valitettavasti markkinatalous pakottaa meidät kilpailemaan urakoista”

Toimitusjohtajan mukaan Limingan kirkon maalausurakkaa koskeneesta lehtijutusta saattoi saada käsityksen, että yhtiö on halpa ja halpamainen nuorten riistäjä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. tammikuuta 2025, 15:21
Tilaajille
Limingan kirkon maalausurakka toteutettiin viime kesänä. Kaleva-lehden mukaan työmaalla oli nuoria maalareita myös kevytyrittäjäsopimuksilla, jonka on arveltu selittävän voittoisan tarjouksen hintatason. (Kuva: Päivi Rehu)

Maalausyritys Sorcolorin toimitusjohtaja Samuel Soronen kiistää jyrkästi väitteet, joiden mukaan yritys olisi syyllistynyt Limingan kirkon maalausurakassa halpatyöhön ja kevytyrittäjyyden hyödyntämiseen.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

  1. Kiistävät kevytyrittäjäsopimukset mutta silti huomasin duunitorissa muutama viikko sitten kyseisen firman työpaikkailmoituksen, jossa haettiin kesätyöntekijöitä ja kerrottiin avoimesta että he työskentelevät kevytyrittäjinä. Ilmeiseti yleinen käytäntö maalausalalla

