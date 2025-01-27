YIT Infra aloittaa Särkänsillan rakennustyöt Tampereella
Kävelysillan on tarkoitus valmistua kesällä 2026, jonka jälkeen Mustalahdesta pääse suoraan huvipuiston pääportille.
Tampereella aloitetaan uuden Särkänsillan rakennustyöt, jotka ovat samalla lähtölaukaus Särkänniemen laajemmalle Viiden tähden keskusta -kehityshankkeelle.
