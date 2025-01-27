Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
YIT Infra aloittaa Särkänsillan rakennustyöt Tampereella

Kävelysillan on tarkoitus valmistua kesällä 2026, jonka jälkeen Mustalahdesta pääse suoraan huvipuiston pääportille.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. tammikuuta 2025, 10:07
Uuden kävelysillan ja Särkänniemen alueen laajan kehityshankkeen myötä Tampereen matkailijoiden määrien ja viipymän sekä matkailutulon odotetaan kasvavan merkittävästi. (Kuva: Särkänniemi)

Tampereella aloitetaan uuden Särkänsillan rakennustyöt, jotka ovat samalla lähtölaukaus Särkänniemen laajemmalle Viiden tähden keskusta -kehityshankkeelle.

