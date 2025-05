Avain Yhtiöt teki historiansa suurimman tonttikaupan – Alueelle rakennetaan tornitaloja Talot rakennetaan A-energialuokkaan ja niissä käytetään betonielementtejä, joiden hiilijalanjälki on yli 30 prosenttia tavallista pienempi.

Asuntotoimija Avain Yhtiöt on ostanut Senaatti-kiinteistöiltä Helsingin Keski-Pasilassa sijaitsevan ratapihakorttelin, joka muuttuu lähivuosina moderniksi asuin- ja toimitilakokonaisuudeksi. Kortteliin nousee kolme 13–16-kerroksista asuintornitaloa ja toimitiloja. Kokonaisuuden laajuus on yhteensä 23400 neliömetriä. Kaupan arvo on noin 22 miljoonaa euroa, mikä tekee siitä euromääräisesti yhtiön historian suurimman tonttikaupan.