Geberit tukee Ukrainan jälleenrakennusta jo varhaisessa vaiheessa Melkein tasan kolme vuotta sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Geberitin Tammisaaren tehtaalta lähetettiin rekallinen uusia, käyttämättömiä IDO-pesualtaita Ukrainan jälleenrakennuskohteisiin.

Suomen antama tuki Ukrainalle on koko kolmivuotisen hyökkäyssodan ajan ollut horjumatonta ja sillä on ollut myös iso käytännön vaikutus niin rintamalla kuin rintaman takanakin. Vaikka varsinainen jälleenrakennus joutuu odottamaan sodan loppumista ja rauhan aikaansaamista, voidaan Ukrainaa jo tässä vaiheessa auttaa monella tapaa, kuten Geberitin esimerkki osoittaa.

”Tänään matkaan lähetetyillä 700 pesualtaalla on suuri merkitys sodan runtelemien alueiden koulujen jälleenrakentamisessa. Ukrainalaisena olen hyvin ylpeä saadessani auttaa tällä tavalla. Vaikka olen täällä Suomessa nyt ja täällä on turvallista, niin tunnen, että minulla on yhteys Ukrainaan, missä tyttäreni asuu”, kertoo Geberitin Tammisaaren tehtaan toimitusjohtaja Volodymyr Romanenko.

“Konkreettisen avun lisäksi ukrainalaisten kannalta tärkeää on tunne ja tieto siitä, ettemme ole yksin. Se, että yritykset auttavat Ukrainaa tällä tavalla, yhdistää meitä ihmisinä ja kansoina”, Romanenko korostaa.

Geberitin Ukrainan myyntiyhtiö on tehnyt jo vuosia hyväntekeväisyyttä yhteistyössä Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön kanssa. Raaseporista lähetetyt pesualtaat menevät Ukrainassa kymmeniin kouluihin wc-tilojen uusimista varten.

Niiden asentaminen tapahtuu lv-asentajaopiskelijoiden toimesta, jotka saavat samalla arvokasta työkokemusta asentamisesta, mikä auttaa heitä työllistymään opiskelujen jälkeen.

Suomen myyntiyhtiön toimitusjohtaja Kim Lövkvist kertoo, että Geberitin Tammisaaren tehtaalta on aikaisemminkin lähetetty avustuskuljetuksia, edellisen kerran vuonna 2021 Moldovaan: “Mietimme, miten voisimme auttaa Ukrainaa ja päätimme lähettää merkittävän määrän käyttämättä jääneitä pesualtaita avuksi jälleenrakentamiseen.”

“Meille Ukrainan auttaminen on selvä asia, sillä teemme hyväntekeväisyyttä maailmanlaajuisesti muutenkin. Kehotamme muitakin yrityksiä, joilla on tavaraa varastossa tai helposti saatavilla – siis vaikka sellaista, jolle ei ole varsinaista käyttöä – auttamaan ja olemaan tarvittaessa yhteydessä vaikka meihin”, Lövkvist kehottaa.