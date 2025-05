Jyväskylän mittavinta kaupunkikehityshanketta koskeva arkkitehtuurikilpailu alkoi Kilpailun kohteena on alueen ensimmäinen kortteli, johon uutta rakennusoikeutta tavoitellaan noin 20 000 kerrosneliömetriä.

Kahden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta sijaitsevaa entistä Keski-Suomen keskussairaalan aluetta koskeva arkkitehtuurikilpailu on alkanut. Kyseessä on kutsukilpailu, johon on kutsuttu neljä toimistoa. Ne ovat Arkkitehtitoimisto Arco, Arkkitehtitoimisto Muuan, Arkkitehtipalvelu ja Arkkitehdit MY.