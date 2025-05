Kommentti: Gryndin alakulo jatkuu, vaikka moni asia on jo paremmin Rakentamisen suhdanteiden kuuma kysymys on, milloin gryndiasuntojen aloitustahti kiihtyy ja tilanne normalisoituu.

Rakennuslehden markkinakatsauksen positiivinen viesti on, että uusien asuntojen kaupan ja aloitusten pohja on nyt ohitettu. Huono uutinen on se, että edelleen ollaan tosi pohjalla eikä lyhyellä aikavälillä ole luvassa kuin korkeintaan hidasta toipumista.

Omistusasuntotuotannon lamaa on jatkunut kohta kolme vuotta. Kesällä 2022 rakentajat käynnistivät vielä runsaasti kohteita hyvillä varausasteilla. Se osoittautui kuitenkin virheeksi, sillä varaukset eivät pitäneet ja iso määrä varauksia purettiin. Osa noista asunnoista on vieläkin myymättä. Nyt alakulosta ei voi enää syyttää ulkoisia olosuhteita. 12 kuukauden euribor on pudonnut puoleen, palkat ovat nousseet ja valmiiden asuntojen myyntivarasto sulaa normaalitasolle ensi syksyyn mennessä. Lisäksi uusia asuntoja on myynnissä suorastaan dramaattisen vähän. Sen sijaan vuokra-asuntojen runsaus hidastaa yhä kovan rahan sijoitusasuntotuotannon aloituksia.

Asuntomarkkinoiden normalisoituminen on kiinni luottamuksen palautumisesta. Ostajan on luotettava asunto-osakeyhtiöjärjestelmään, ja sitä koskeva luottamus koki nollakoron velkahuumassa kolauksen. Ostopäätös edellyttää myös luottamusta rakennusliikkeisiin, niiden tekemisiin ja selviytymiseen. Mutta ennen kaikkea kuluttajan on luotettava siihen, että oma talous kestää asuntokaupan. Heikko työllisyyskehitys nakertaa luottamusta oman työpaikan säilymiseen. Asuntokauppoja jarruttaa myös isoksi revähtänyt uuden ja käytetyn asunnon välinen hintaero.

Asuntokaupan piristyminen edellyttää myös sitä, että kuluttajien on totuttava vallitsevan asuntomarkkinan olosuhteisiin. Enää asuntoa ei voi hankkia nollakoron ja ison velan turvin pienellä ostohinnalla ja luottaa asuntohintojen nousuun.

Muutama rakennusliike on käynnistänyt kohteita riskillä, pienilläkin varausasteilla. Varausten purkamisen jälkeen myyntiaste on saattanut olla vain 10–15 prosentin luokkaa. Jos uhkapeli onnistuu, asunnot valmistuvat todennäköisesti selvästi nykyistä paremmassa markkinatilanteessa. Mutta jos kauppa ei piristy, rakenteilla olevien kohteiden huono kysyntä vie halun uusien kohteiden käynnistämiseen.