Rakennuslehden analyysi: Asuntomarkkina alkaa toipua, mutta tuskallisen hitaasti Myynnissä on ennätysvähän asuntoja ja valmiiden varasto on huventunut, mutta silti asuntoaloituksia on erittäin vähän.

Rakennuslehden markkinakatsaus kertoo, että gryndimarkkinoilla on saavutettu lopulta pohjakosketus niin kauppojen kuin aloitustenkin osalta ja jatkossa on luvassa nousua. Isoon juhlaan ei ole kuitenkaan aihetta, sillä ennemminkin kyse on siitä, että tämän alemmas ei voida enää mennä. Nousu on tuskastuttavan hidasta.