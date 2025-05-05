Tilastokeskus: Rakennusalan myynti plussalla maaliskuussa
Myynti kasvoi kaikilla rakentamisen toimialoilla, mutta eniten erikoistuneessa rakennustoiminnassa.
Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden maaliskuussa vain 0,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, sen sijaan kasvoi 4,8 prosenttia, kertoo Tilastokeskus.
