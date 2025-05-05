Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilastokeskus: Rakennusalan myynti plussalla maaliskuussa

Myynti kasvoi kaikilla rakentamisen toimialoilla, mutta eniten erikoistuneessa rakennustoiminnassa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 5. toukokuuta 2025, 8:40
Rakennusalan myynti on kevään korvalla kääntynyt jo plussalle. Parhaiten myynti veti maa- ja vesirakentamisessa sekä erikoiskohteissa.

Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden maaliskuussa vain 0,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, sen sijaan kasvoi 4,8 prosenttia, kertoo Tilastokeskus.

