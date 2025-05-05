Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Vanhojen asuntojen hinnat edelleen alamäessä – eniten miinusta Mikkelissä

Laskevat hinnat ja matalampi korkotaso ovat saaneet myös ostajat liikkeelle. Kiinteistönvälittäjät myivät tammi-maaliskuussa vanhoja osakeasuntoja liki kolmanneksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 5. toukokuuta 2025, 8:23
Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa 1,2 prosenttia ja rivitaloasuntojen hinnat 1,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Eniten putosivat yksiöiden hinnat. Kuva: Mika Ranta / HS

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat tammi-maaliskuussa koko maassa 1,3 prosenttia vuoden takaisesta tasosta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna pudotusta kertyi 0,7 prosenttia.

