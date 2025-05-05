Vanhojen asuntojen hinnat edelleen alamäessä – eniten miinusta Mikkelissä
Laskevat hinnat ja matalampi korkotaso ovat saaneet myös ostajat liikkeelle. Kiinteistönvälittäjät myivät tammi-maaliskuussa vanhoja osakeasuntoja liki kolmanneksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat tammi-maaliskuussa koko maassa 1,3 prosenttia vuoden takaisesta tasosta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna pudotusta kertyi 0,7 prosenttia.
