YIT:n ylimmälle johdolle uusi kannustinohjelma – osakkeita suorituksen ja tuloksen perusteella
Kannustinohjelma koskee noin kymmentä avainhenkilöä, mukaan lukien YIT:n johtoryhmä ja toimitusjohtaja.
YIT:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinohjelman konsernin ylimmälle johdolle. Sen tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto vuosien 2025-2029 strategiaan sekä luoda vahvempi yhteys yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden ja palkitsemisrakenteiden välille.
