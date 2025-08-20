Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
20 miljoonan hotellihanke sai rakennusluvan – rakennustyöt alkavat jo syyskuussa

Kaavaa ja hanketta on valmisteltu jo parinkymmenen vuoden ajan.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 21. elokuuta 2025, 8:31
Tilaajille
Perheomisteinen Sava-Group investoi 20 miljoonaa euroa Rovaniemen keskustassa sijaitsevan Hotel Santa Clausin laajennusosaan, jolle on nyt saatu rakennuslupa. Laajennusosa rakennetaan Ahojen perheyhtiöön kuuluvan Kiinteistö oy Kalotinlinnan omistamalle tontille, joka sijaitsee nykyistä hotellia vastapäätä, kadun toisella puolella. Laajennusosa tulee osaksi Kalotinlinnan kiinteistöyhtiötä.

