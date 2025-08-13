Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Bónavan pk-seudun yksikönjohtajaksi Markus Halkola – Nuutinen siirtyy eläkkeelle

Lähes 40-vuotisen uran asuntobisneksessä tehnyt Antero Nuutinen siirtyy suunnitellusti varhaiseläkkeelle vuoden 2025 lopussa. Siihen saakka hän toimii Senior Advisor -roolissa ja johtoryhmän jäsenenä.

 

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 13. elokuuta 2025, 9:39
Uuden johtajapestin myötä Markus Halkola nousee myös Bonavan johtoryhmään. (Kuva: Bonava)

Bonava Suomi saa uuden luotsin pääkaupunkiseudun yksikköön.

