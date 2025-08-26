Meijou rakentaa tuotantolaitoksen Lempäälään
Uusien tilojen on määrä valmistua kesällä 2026.
Meijou on valittu toteuttamaan pakkausvalmistaja Emballatorin uuden 8100 neliömetrin tuotantolaitoksen rakennusurakka Lempäälässä. Rakennustyöt käynnistyvät elokuussa 2025, ja tilojen on määrä valmistua kesällä 2026.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Meijou rakentaa tuotantolaitoksen Lempäälään”