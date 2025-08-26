Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Meijou rakentaa tuotantolaitoksen Lempäälään

Uusien tilojen on määrä valmistua kesällä 2026.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. elokuuta 2025, 8:27
Kuva: Juhana Palokangas, Arkkitehtisuunnittelu Palokangas

Meijou on valittu toteuttamaan pakkausvalmistaja Emballatorin uuden 8100 neliömetrin tuotantolaitoksen rakennusurakka Lempäälässä. Rakennustyöt käynnistyvät elokuussa 2025, ja tilojen on määrä valmistua kesällä 2026.

