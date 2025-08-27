Tekova rakentaa Eppu Normaalin yhtiölle uudet tilat
Hanke odottaa vielä rakennuslupaa.
Tapahtumatekniikkaan keskittynyt, Eppu Normaali oy:n omistama Akun Tehdas saa ensi vuonna entistä suuremmat tilat Tampereen Myllypuroon. Noin 5300 neliömetrin tilojen rakentamisesta vastaa Tekova avaimet käteen -periaatteella. Hankkeelle haetaan parhaillaan rakennuslupaa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tekova rakentaa Eppu Normaalin yhtiölle uudet tilat”