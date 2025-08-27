Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Projektit Kiinteistöt Rakentaminen

Tekova rakentaa Eppu Normaalin yhtiölle uudet tilat

Hanke odottaa vielä rakennuslupaa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. elokuuta 2025, 10:21
Tapahtumatekniikkaan keskittynyt, Eppu Normaali oy:n omistama Akun Tehdas saa ensi vuonna entistä suuremmat tilat Tampereen Myllypuroon. Noin 5300 neliömetrin tilojen rakentamisesta vastaa Tekova avaimet käteen -periaatteella. Hankkeelle haetaan parhaillaan rakennuslupaa.

