40 miljoonan euron kouluhankkeessa tehtiin uusi urakoitsijavalinta – aiempi tarjouspyyntö oli virheellinen
Koulun on määrä valmistua syyslukukauden 2028 alkuun mennessä.
Kouvolan kaupunginhallitus on valinnut kokouksessaan 29. syyskuuta Marjoniemen uuden yhtenäiskoulun päätoteuttajaksi kehitysvaiheeseen SRV Rakennuksen.
