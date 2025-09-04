GRK käynnistää muutosneuvottelut rataliiketoiminnassa Suomessa
Muutosneuvottelut käynnistyvät 12.9.
GRK Suomi käynnistää rataliiketoiminnan tehostamisohjelman varmistaakseen kannattavan kasvun ja tulevan kilpailukyvyn. Tämän vuoksi yhtiö aloittaa Suomessa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista syistä sekä toimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “GRK käynnistää muutosneuvottelut rataliiketoiminnassa Suomessa”