Helsinki haluaa eroon tilahankkeiden kustannusylityksistä – ”Voi kysyä, onko enimmäishinta laitettu liian ylös”
Enimmäishintoihin on saatettu laittaa liikaa varmuuskertoimia, jotta niitä ei ylitettäisi. Lukuisat tavoitteet, kokousten suuri määrä ja pidentyneet läpimenoajat näkyvät kustannuksissa.
Artikkeli tiivistettynä
- Helsingin kaupunki on pyrkinyt parantamaan tilahankkeidensa kustannustehokkuutta uusilla ohjeistuksilla ja käsittelyohjeiden käyttöönotolla vuoden 2024 alusta. Sen jälkeen kaupunki on edelleen jatkanut kustannushallinnan kehittämiseen liittyvää työtä.
- Kaupunki on kohdannut ongelmia kustannusten hallinnassa. Jarmo Raveala kaupunkiympäristön toimialalta korostaa enimmäishinnan käytön ongelmia ja pitää tavoitekustannuksen käyttöä parempana menetelmänä hankkeiden kustannusohjauksessa.
- Raveala mainitsee monen tavoitteen asettamisen ja organisaation hajanaisuuden johtaneen hankalampaan hallittavuuteen ja kustannusten kasvuun, minkä vuoksi kaupunki pyrkii nyt tehokkaampaan päätöksentekoon ja resurssien käyttöön.
- Yksittäisten hankkeiden toteutus vaatii huolellista harkintaa toteutusmuodon, hinta-arvion ja tavoitteiden mukaisesti, jotta voidaan välttää tarpeettomat kustannusten nousut.
Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä.
Helsingin kaupunki pyrkii tulevaisuudessa pitämään tilahankkeidensa kustannukset entistä paremmin kurissa.
