Kategoriat Työelämä Rakentaminen Uutiset

Koskela pukeutuu pian NCC-haalareihin – luotsattavana yhtiön uudisrakentaminen

Matti Koskela aloittaa uudessa tehtävässä lokakuun alussa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. syyskuuta 2025, 13:23
Tilaajille
NCC:n uudisrakentaminen saa luotsikseen Matti Koskelan, jolla on mm. pitkä YIT-tausta.

NCC saa uuden johtajan uudisrakentamisen segmenttiin. Pestiin tarttuu Matti Koskela, joka on viimeksi luotsannut Lehto Tilojen toimitilarakentamisen palvelualuetta.

