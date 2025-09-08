Koskela pukeutuu pian NCC-haalareihin – luotsattavana yhtiön uudisrakentaminen
Matti Koskela aloittaa uudessa tehtävässä lokakuun alussa.
NCC saa uuden johtajan uudisrakentamisen segmenttiin. Pestiin tarttuu Matti Koskela, joka on viimeksi luotsannut Lehto Tilojen toimitilarakentamisen palvelualuetta.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Koskela pukeutuu pian NCC-haalareihin – luotsattavana yhtiön uudisrakentaminen”