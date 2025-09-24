Maarakennusalan kustannukset laskivat hieman elokuussa Kustannusten vuosimuutos vaihteli suuresti osaindekseittäin.

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,0 prosentin vuoden 2025 elokuussa vuoden takaiseen verrattuna.

Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin teknisten ja muiden järjestelmien 6,3 prosentin ja päällysteiden -5,9 prosentin välillä.

Kustannustekijöittäin tarkasteltuna muiden materiaalien ja tarvikkeiden kustannukset nousivat 8,6 prosenttia. Betoni- ja sementtituotteissa nousua oli 6,2 prosenttia ja työvoiman kustannuksissa 2,7 prosenttia.

Bitumien ja muovituotteiden kustannukset laskivat 11,2 prosenttia. Omassa kalustossa kustannukset laskivat 8,9 prosenttia.

Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niiden kustannusten muutoksia, joita maarakennusalan yrittäjälle koituu panosten ostamisesta ja käyttämisestä eri maarakennusalan töissä.

Maarakennuskustannusindeksistä tuotetaan pistelukuja osaindekseittäin sekä panosryhmittäin.