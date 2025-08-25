Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilastokeskus: Bitumin hinnassa ja kalustokustannuksissa helpotusta maanrakentajille

Vuosimuutoksessa oli kuitenkin paljon vaihtelua osaindekseittäin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 25. elokuuta 2025, 15:28
Tilastokeskuksen mukaan Kustannukset laskivat heinäkuussa omassa kalustossa 9,4 prosenttia, bitumeissa ja muovituotteissa puolestaan 10,2 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Kuva: Daniel Wallenius

Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 0,8 prosenttia vuoden 2025 heinäkuussa vuoden takaiseen verrattuna.

