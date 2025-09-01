Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Nyab nimitti Petri Kotkansalon maajohtajaksi – erosi tuoreesta Louhintahiekan hallituspestistä

Kotkansalolla on pitkä kokemus Suomen rakennus- ja infrastruktuurialalta.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 1. syyskuuta 2025, 10:46
Petri Kotkansaloa voi kuvailla rakennusalan pitkän linjan johtajaksi. Taustalla on merkittäviä tehtäviä alan yrityksissä. Kuva: Liisa Takala

Energia- ja infrarakentaja Nyab on nimittänyt Petri Kotkansalon Suomen maajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 2. maaliskuuta 2026.

