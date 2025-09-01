Nyab nimitti Petri Kotkansalon maajohtajaksi – erosi tuoreesta Louhintahiekan hallituspestistä
Kotkansalolla on pitkä kokemus Suomen rakennus- ja infrastruktuurialalta.
Energia- ja infrarakentaja Nyab on nimittänyt Petri Kotkansalon Suomen maajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 2. maaliskuuta 2026.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Nyab nimitti Petri Kotkansalon maajohtajaksi – erosi tuoreesta Louhintahiekan hallituspestistä”