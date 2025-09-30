Oulu päätymässä yli 20 miljoonan uudisrakennukseen koulun korjaamisen sijasta
Hanke on tarkoitus toteuttaa kaupungin erillisinvestointina vuosina 2027-2029.
Oulun kaupunginhallitus antoi 29. syyskuuta vihreää valoa hankeselvitysryhmän esitykselle, jonka mukaan Kellon koulun yläkoulusiipeä ei peruskorjata, vaan se korvataan uudisosalla, jonka valmistuttua nykyinen yläkoulusiipi puretaan. Uudisosaan tulee koulutilojen lisäksi tilat kirjastolle ja nuorisopalveluille.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Oulu päätymässä yli 20 miljoonan uudisrakennukseen koulun korjaamisen sijasta”