Oulu päätymässä yli 20 miljoonan uudisrakennukseen koulun korjaamisen sijasta

Hanke on tarkoitus toteuttaa kaupungin erillisinvestointina vuosina 2027-2029.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 30. syyskuuta 2025, 13:01
Ei kommentteja artikkeliin Oulu päätymässä yli 20 miljoonan uudisrakennukseen koulun korjaamisen sijasta

Oulun kaupunginhallitus antoi 29. syyskuuta vihreää valoa hankeselvitysryhmän esitykselle, jonka mukaan Kellon koulun yläkoulusiipeä ei peruskorjata, vaan se korvataan uudisosalla, jonka valmistuttua nykyinen yläkoulusiipi puretaan. Uudisosaan tulee koulutilojen lisäksi tilat kirjastolle ja nuorisopalveluille.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Oulu päätymässä yli 20 miljoonan uudisrakennukseen koulun korjaamisen sijasta”

