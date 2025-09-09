Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Raaheen valmistui tehdas, joka on tiettävästi ainoa laatuaan koko maailmassa – ”Hävikkiä ei tule yhtään”

Uusi tehdas jalostaa SSAB:n terästehtaan kuonaa. Sen käyttäminen Saint-Gobainin tuotteissa johtaa merkittävään päästövähennykseen.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 9. syyskuuta 2025, 14:00
Saint-Gobainin Suomen toimitusjohtaja Olli Nikula (vas.) ja Pohjois-Euroopan aluejohtaja David Molho leikkasivat nauhaa avajaisissa. Kuva: Mike Holopainen / Saint-Gobain

Rakennustuotevalmistaja Saint-Gobainin tehdasinvestointi Raaheen on valmistunut. Uuden kuonanjalostuslaitoksen avajaisia vietettiin viime viikolla.

