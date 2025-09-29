Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Skanska vaatii oikaisua Oulun areenahankkeen hankintapäätökseen – Ei jättänyt tarjousta eikä päässyt mukaan suorahankintaan

Ylen mukaan kaupunki on jo valinnut areenan toteuttajan ja valinta julkistetaan ensi kuussa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 29. syyskuuta 2025, 10:16
Havainnekuva suunnitellusta areenasta. Kuva: Arkkitehdit Kontukoski oy

Skanska Talonrakennus oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen Oulun kaupungin päätöksestä, jossa se päätti siirtyä suorahakumenettelyyn Ouluun suunnitellun uuden elämysareenan kumppanin valinnassa.

