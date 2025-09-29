Skanska vaatii oikaisua Oulun areenahankkeen hankintapäätökseen – Ei jättänyt tarjousta eikä päässyt mukaan suorahankintaan
Ylen mukaan kaupunki on jo valinnut areenan toteuttajan ja valinta julkistetaan ensi kuussa.
Skanska Talonrakennus oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen Oulun kaupungin päätöksestä, jossa se päätti siirtyä suorahakumenettelyyn Ouluun suunnitellun uuden elämysareenan kumppanin valinnassa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Skanska vaatii oikaisua Oulun areenahankkeen hankintapäätökseen – Ei jättänyt tarjousta eikä päässyt mukaan suorahankintaan”