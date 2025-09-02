Toivo tarttui konkurssikohteeseen Helsingin Ruskeasuolla – valmista ensi keväänä
Kerrostalon valmiusaste on rakennustöiden jatkuessa noin 50 prosenttia.
Toivo Group sekä kiinteistökehittäjä ja -rakentaja Nordevo ovat käynnistäneet rakennusliikkeen konkurssipesältä aiemmin ostamansa asuntokohteen jatkorakentamisen.
