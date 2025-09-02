Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Toivo tarttui konkurssikohteeseen Helsingin Ruskeasuolla – valmista ensi keväänä

Kerrostalon valmiusaste on rakennustöiden jatkuessa noin 50 prosenttia.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. syyskuuta 2025, 10:50
Tilaajille
Toivo ja Nordevo ostivat kesken jääneen kerrostalon toukokuussa. Valmistelevat työt tehtiin kesän aikana, ja varsinaiset rakennustyöt alkoivat syyskuun alussa. (Havainnekuva: Toivo Group)

Toivo Group sekä kiinteistökehittäjä ja -rakentaja Nordevo ovat käynnistäneet rakennusliikkeen konkurssipesältä aiemmin ostamansa asuntokohteen jatkorakentamisen.

