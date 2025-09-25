Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Turun tuomiokirkon korjaus saa suunnittelijan nöyräksi – ”Tässä hankkeessa ei muita töitä olekaan kuin vaativia”

Suunnittelijoiden liikkumavara on korjauksessa rajattu, sillä kulttuurihistoriallisesti merkittävä kirkko on suojeltu. Työtä tehdään rakennuksen ehdoilla.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 25. syyskuuta 2025, 6:00
Turun tuomiokirkko on keskiaikainen katedraali ja tuttu suomalaisille. Ensi vuoden alussa se sulkee ovensa ja menee remonttiin. Kuva: Pasi Leino

Turun tuomiokirkko kohoaa punasävyisenä maamerkkinä korkeuksiin. Aurinkoisena päivänä kävijöitä riittää. Ensi vuoden helmikuussa 700-vuotias rakennus sulkee kuitenkin ovensa, sillä se menee laajaan peruskorjaukseen.

