Turun tuomiokirkon korjaus saa suunnittelijan nöyräksi – ”Tässä hankkeessa ei muita töitä olekaan kuin vaativia”
Suunnittelijoiden liikkumavara on korjauksessa rajattu, sillä kulttuurihistoriallisesti merkittävä kirkko on suojeltu. Työtä tehdään rakennuksen ehdoilla.
Turun tuomiokirkko kohoaa punasävyisenä maamerkkinä korkeuksiin. Aurinkoisena päivänä kävijöitä riittää. Ensi vuoden helmikuussa 700-vuotias rakennus sulkee kuitenkin ovensa, sillä se menee laajaan peruskorjaukseen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Turun tuomiokirkon korjaus saa suunnittelijan nöyräksi – ”Tässä hankkeessa ei muita töitä olekaan kuin vaativia””