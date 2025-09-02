Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Welado yrityskaupoilla Ruotsissa – kohde löytyi googlaamalla

Toimitusjohtaja Noora Haverisen mukaan yrityskauppa oli molempien yritysten etu. Weladolla oli kiinnostusta viedä rata- ja infrasektorin asiantuntijapalveluja Ruotsiin. OMT  oli puolestaan pohtinut oman toiminnan laajentamista Suomen puolelle.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. syyskuuta 2025, 9:09
Welado ja OMT Group ovat nyt samaa yritysperhettä. Kuvassa vasemmalta Nicklas Söderholm, Noora Haverinen, John Filipiak Wallderin, Marleena Härkönen ja Erik Hollertz. (Kuva:Welado)

Welado Group on ostanut ruotsalaisen, vuonna 2005 perustetun konsulttitalo OMT Groupin.

