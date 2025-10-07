Arkkitehti, yrittäjä Kari Leppänen ei suostu luovuttamaan: ”Haluan nähdä vielä nousun” Leppänen Arkkitehtien omistaja uskoo, että osaavat toimistot pärjäävät hankalinakin aikoina.

Hyvin lähellä on ollut. Näin vastaa espoolainen arkkitehti, yrittäjä Kari Leppänen, kun häneltä kysyy, onko tässä suhdannealhossa käynyt mielessä oman yrityksen Leppänen Arkkitehtien myyminen.