Arkkitehti, yrittäjä Kari Leppänen ei suostu luovuttamaan: ”Haluan nähdä vielä nousun”
Leppänen Arkkitehtien omistaja uskoo, että osaavat toimistot pärjäävät hankalinakin aikoina.
Hyvin lähellä on ollut. Näin vastaa espoolainen arkkitehti, yrittäjä Kari Leppänen, kun häneltä kysyy, onko tässä suhdannealhossa käynyt mielessä oman yrityksen Leppänen Arkkitehtien myyminen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Arkkitehti, yrittäjä Kari Leppänen ei suostu luovuttamaan: ”Haluan nähdä vielä nousun””