Asuntosäätiön uusi toimitusjohtaja Jukka Helminen varoittaa tempoilevien asuntopäätösten seurauksista

Asuntosäätiön toimitusjohtajaksi valittu Jukka Helminen arvioi, että uusien asuntojen markkina ei käänny kunnolla nousuun vielä ensi vuonna.

Kirjoittaja Mikko Kortelainen
Kirjoitettu 22. lokakuuta 2025, 9:33
Asuntosäätiön toimitusjohtaja Jukka Helminen aloitti tehtävässään lokakuussa Kuva: Liisa Takala

Asuntosäätiö valitsi toimitusjohtajaksi kokeneen konkarin eläkkeelle siirtyvän rakennusneuvos Esa Kankaisen tilalle. Päätös vaikuttaa hyvältä, kun katsoo lokakuussa taloon tulleen Jukka Helmisen työuraa.

