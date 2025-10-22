Asuntosäätiön uusi toimitusjohtaja Jukka Helminen varoittaa tempoilevien asuntopäätösten seurauksista
Asuntosäätiön toimitusjohtajaksi valittu Jukka Helminen arvioi, että uusien asuntojen markkina ei käänny kunnolla nousuun vielä ensi vuonna.
Asuntosäätiö valitsi toimitusjohtajaksi kokeneen konkarin eläkkeelle siirtyvän rakennusneuvos Esa Kankaisen tilalle. Päätös vaikuttaa hyvältä, kun katsoo lokakuussa taloon tulleen Jukka Helmisen työuraa.
