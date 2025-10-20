Heikkinen Yhtiöt yrityskaupoilla Kuopiossa – ostokohteena Raimatto
Raimatto tekee noin kahden miljoonan euron liikevaihtoa ja työllistää noin 20 henkilöä.
Joensuulainen lattiapäällysteiden ja -rakenteiden urakoitsija Heikkinen Yhtiöt jatkaa kasvuaan ja ostaa pääasiassa Kuopion talousalueella toimivan Raimatto oy:n koko liiketoiminnan.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Heikkinen Yhtiöt yrityskaupoilla Kuopiossa – ostokohteena Raimatto”