Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Yrityskauppa Rakentaminen Talous Uutiset

Heikkinen Yhtiöt yrityskaupoilla Kuopiossa – ostokohteena Raimatto

Raimatto tekee noin kahden miljoonan euron liikevaihtoa ja työllistää noin 20 henkilöä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 20. lokakuuta 2025, 9:14
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Heikkinen Yhtiöt yrityskaupoilla Kuopiossa – ostokohteena Raimatto
Raimatto oy:n toimitusjohtaja Harri Koponen (oikealla) siirtyy yrityskaupan myötä Heikkisen leipiin. Kuvassa myös Heikkinen Yhtiöiden työpäällikkö Jarkko Matilainen. (Kuva: Heikkinen Yhtiöt)

Joensuulainen lattiapäällysteiden ja -rakenteiden urakoitsija Heikkinen Yhtiöt jatkaa kasvuaan ja ostaa pääasiassa Kuopion talousalueella toimivan Raimatto oy:n koko liiketoiminnan.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Heikkinen Yhtiöt yrityskaupoilla Kuopiossa – ostokohteena Raimatto”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset