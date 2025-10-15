Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Helsingin Vuosaareen nousee kerrostalo, jossa panostetaan viherrakentamiseen – ”Tontilta otettiin talteen satoja kasveja, puita, kasvualustoja, kiviä ja kantoja”

Kerrostalokortteli Helsingin Vuosaaressa yhdistää luonnon monimuotoisuuden, viherrakentamisen sekä akateemisen tutkimuksen.

Kirjoittaja Valtteri Karjula
Kirjoitettu 15. lokakuuta 2025, 6:00
Jokaisen viiden kerrostalon kasvikatolla on eri teema. Havainnekuva. Kuva: Arkworks Arkkitehdit

Arkta Reposen kvr-urakoima Kurkimoision kerrostalohanke on lopputulema Helsingin kaupungin, rakennusliikkeen ja yliopiston uraauurtavasta viherrakentamisen yhteistyöstä. Uudet talot ovat kuin pudotettuja olemassa olevan luonnon keskelle.

