Kategoriat Projektit Rakentaminen

Hyrylän sote-keskuksen toteuttaja valittiin – kustannukset kymmeniä miljoonia euroja

Kilpailutukseen jätti osallistumishakemuksensa seitsemän ehdokasta.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 2. lokakuuta 2025, 13:56
Havainnekuva Hyrylän sote-keskuksesta. Kuva: Uki Arkkitehdit

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus ja Tuusulan kunnanhallitus ovat valinneet YIT Business Premisesin Hyrylään suunnitellun sote-keskuksen ja pysäköintilaitoksen toteuttajaksi. Sote-keskus on Keusoten ja Tuusulan kunnan yhteishankinta.

