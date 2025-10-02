Hyrylän sote-keskuksen toteuttaja valittiin – kustannukset kymmeniä miljoonia euroja Kilpailutukseen jätti osallistumishakemuksensa seitsemän ehdokasta.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus ja Tuusulan kunnanhallitus ovat valinneet YIT Business Premisesin Hyrylään suunnitellun sote-keskuksen ja pysäköintilaitoksen toteuttajaksi. Sote-keskus on Keusoten ja Tuusulan kunnan yhteishankinta.