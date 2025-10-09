Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Pohjola Rakennus aikoo rakentaa 600 asuntoa Espoon Hannusrantaan – ”Hintataso on tähän markkinaan oikea”

Muutaman kerrostalon rakentaminen alueelle on tarkoitus aloittaa ensi vuonna.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 9. lokakuuta 2025, 15:24
Espoon Hannusrantaa markkinoidaan alueena, jossa luonto, moderni asuminen ja liikenneyhteydet yhdistyvät.

Pohjola Rakennus on hankkinut noin 600 asunnolle rakennusoikeutta Espoon Hannusrannasta. Maa-alueet ostettiin useammalta yksityiseltä maanomistajalta. Projektien kokonaisarvo on noin 150 miljoonaa euroa.

