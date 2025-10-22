Reilusti kasvaneesta tilauskannasta kertoneen Kreaten Timo Vikström: ”Olemme nähneet aika ison muutoksen”
Vikströmin mukaan riskienhallinta korostuu nyt markkinoilla vahvan sopimusosaamisen kautta.
Infrarakentaja Kreate julkisti keskiviikkona osavuosikatsauksensa. Yrityksen tilauskanta kasvoi heinä-syyskuussa 58,3 prosenttia 242,4 miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Tilauskannasta arvioidaan toteutuvan tilikauden 2025 aikana 87 miljoonaa euroa, mistä Ruotsin osuus on 15 miljoonaa euroa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Reilusti kasvaneesta tilauskannasta kertoneen Kreaten Timo Vikström: ”Olemme nähneet aika ison muutoksen””